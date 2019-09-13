Шпрыгин отстранен ФИФА от любой деятельности, связанной с футболом, на два года Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года.

«Судебная палата независимого комитета по этике признала Александра Шпрыгина, бывшего члена Исполкома и других комитетов Российского футбольного союза, виновным в дискриминации в нарушение Кодекса этики ФИФА.

В ходе расследования в отношении Шпрыгина упоминались заявления в средствах массовой информации и контент, опубликованный в социальных сетях в 2014 и 2015 годах», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отмечается, в своем решении судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) Кодекса по этике ФИФА и, как следствие, дисквалифицировала его на два года на национальном и международном уровнях.

Кроме того, на Шпрыгина наложен штраф в размере 10 000 швейцарских франков.