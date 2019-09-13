«Арсенал» потерял Ляказетта. Он играл с травмой и вернется не раньше октября Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт оказался в лазарете. Отмечается, что у француза травма лодыжки, с которой он провел несколько матчей.

Теперь футболисту предстоит курс реабилитации, который продлится до начала октября.

В нынешнем сезоне АПЛ нападающий провел за «канониров» три матча и забил два гола.

Следующий матч лондонский клуб проведет 15 сентября. В этот день команда Унаи Эмери сыграет против «Уотфорда».