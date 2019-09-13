Александр Прудников – о переходе в «Витебск»: Есть возможность проявить себя - Советский спорт
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13 сентября 2019 19:13ФутболГичунцев Артур

Александр Прудников – о переходе в «Витебск»: Есть возможность проявить себя

Футболист является воспитанником московского «Спартака».

Российский форвард Александр Прудников дал комментарий после подписания контракта с белорусским клубом «Витебск».

«В принципе были еще различные варианты, но не было никакой конкретики и понимания. А здесь, в «Витебске», все понятно и ясно для меня. Есть возможность проявить себя и принести результат моему новому клубу», – цитирует 30-летнего игрока Sport24.ru.

Напомним, последним клубом игрока был армянский «Алашкерт», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.

Также он выступал за «Терек», пражскую «Спарту», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин», московское «Динамо», «Амкар», «Оренбург» и юрмальский «Спартак».

За всю карьеру Прудников провел 241 матч, забил 33 гола и отдал 21 голевой пас.

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