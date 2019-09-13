Александр Шпрыгин: Перспективу обжалования решения ФИФА в CAS обсужу с юристами - Советский спорт
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13 сентября 2019 19:46Футбол

Александр Шпрыгин: Перспективу обжалования решения ФИФА в CAS обсужу с юристами

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал решение ФИФА отстранить его от любой связанной с футболом деятельности на два года.

«Сегодня стал первым в истории футбола болельщиком, в отношении которого вынесено решение аж комитетом по этике ФИФА. Узнал новость из СМИ, решение было опубликовано новостью на сайте организации и направлено на e.mail. Только что с ознакомился сутью. Сейчас вкратце поясню.

Выражаясь простым языком моими недоброжелателями была направлена кляуза в ФИФА, которая привела к рассмотрению дела в отношении меня комитетом по этике. По большинству пунктов ФИФА меня оправдал, в частности УЕФА провел свое расследование по поводу беспорядков в Марселе в 2016. В этой части не установлена какая либо моя причастность к тем событиям. Так же комитет ФИФА оправдал меня по части обвинения относительно коррупции в ВОБ.

Было так же нелепое обвинение относительно вот этого поста в Instagram. ФИФА счел что это мое личное дело кого и как мне поддерживать, что я имею право это делать и этический кодекс ФИФА так же не нарушен. Как это часто бывает в наш век, досадной получилась другая история с постом в Instagram весны 2014 года с хоккейного выезда «Динамо» в Ярославль. Я опубликовал фото с изображением футболки болельщика с сектора с черепом и надписью DYNAMO MOSCOW. Тот самый череп оказался в запрещенном списке FARE, об этом я тогда не знал и даже не думал, публиковал символику.

Но ФИФА расценил это иначе, сочтя что руководитель болельщиков не мог не знать смысл и значение тех символов. В итоге было вынесено такое решение. Тот пост кстати был удален, но это мало имеет значения в цифровой век. Конечно досадно, но оно вступило в силу. С уважением отношусь к решениям комитета ФИФА по этике.

Перспективу обжалования в CAS обсужу с юристами. 10.000 франков на развитее футбола в случае не успеха в апелляции конечно заплачу», - написал Шпрыгин в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Шпрыгин отстранен ФИФА от любой деятельности, связанной с футболом, на два года. В ходе расследования в отношении Шпрыгина упоминались заявления в средствах массовой информации и контент, опубликованный в социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Как отмечалось в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном на официальном сайте международной организации, в своем решении судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) Кодекса по этике ФИФА.

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