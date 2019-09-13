Антонио Конте: Мы должны помочь Санчесу восстановить доверие, которое он потерял в Англии

- Удинезе - хорошая команда, они находятся в хорошей физической форме и были хороши в перерыве. Нас ждут сложные матчи, у всех будет шанс сыграть, так мы лучше поймем наше состояние. Но мы должны двигаться шаг за шагом, это лучший способ. Поэтому игра нашей жизни будет завтра вечером против «Удинезе».
Санчес? Он быстрый, сильный и жизнерадостный. Мы должны помочь ему восстановить доверие, которое он потерял в Англии за последние несколько лет по разным причинам. Его ценность не вызывает вопросов. Мы должны помочь ему снова стать Алексисом, которого мы все знаем, - приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, что после двух туров «Интер» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу серии А. В матче 3-го тура чемпионата подопечные Конте 14 сентября на своем поле встретятся с «Удинезе».
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