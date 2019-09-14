Артем Дзюба: С «Лионом» нам будет очень тяжко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Жду интересного матча, возвращения в Лигу чемпионов, эмоции от гимна – это самое потрясающее, – сказал 31-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Но там, конечно, будет тяжело, совсем другой уровень. Там нам будет очень тяжко».
Напомним, матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября на «Групама Стэдиум» в Лионе. Начало – 19:55 (мск).
В прошлом сезоне «Лион» занял третье место в лиге 1. Накануне «ткачи» сыграл вничью с «Амьеном» (2:2) в пятом туре чемпионата и с восемью очками занимают шестое место.
Календарь АПЛ, «банда» Клоппа, прагматизм Гвардиолы, гибкость Почеттино УЕФА подвел итоги сезона в Лиге чемпионов. 13.09.2019 20:30 Футбол Зибрак Артем Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:20 ММА Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий