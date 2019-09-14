Артем Дзюба: С «Лионом» нам будет очень тяжко «Зенит» сыграет во Франции в первом туре Лиги чемпионов.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящем матче с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Жду интересного матча, возвращения в Лигу чемпионов, эмоции от гимна – это самое потрясающее, – сказал 31-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Но там, конечно, будет тяжело, совсем другой уровень. Там нам будет очень тяжко».

Напомним, матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября на «Групама Стэдиум» в Лионе. Начало – 19:55 (мск).

В прошлом сезоне «Лион» занял третье место в лиге 1. Накануне «ткачи» сыграл вничью с «Амьеном» (2:2) в пятом туре чемпионата и с восемью очками занимают шестое место.