Дзюбу пригласили в сборную России по регби - Советский спорт
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14 сентября 2019 11:21ФутболЛипкин Антон

Дзюбу пригласили в сборную России по регби

После матча с «Арсеналом» форвард «Зенита» рассказал, что готовится к Кубку мира по регби.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба получил приглашение от Федерации регби России в национальную команду.

В пятницу после матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31-летний нападающий прокомментировал эпизод, в котором поднял своего партнера Сердара Азмуна, когда тот не хотел уходить на замену через ближнюю бровку.

«Аккуратненько поднял его. Скоро же Кубок мира по регби. Вот готовлюсь», – сказал Дзюба.

«Артем, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронировать местечко», – говорится в сообщении официального аккаунта федерации в твиттере.

Напомним, Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

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