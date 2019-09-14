Дзюбу пригласили в сборную России по регби

Форвард «Зенита» Артем Дзюба получил приглашение от Федерации регби России в национальную команду.
В пятницу после матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31-летний нападающий прокомментировал эпизод, в котором поднял своего партнера Сердара Азмуна, когда тот не хотел уходить на замену через ближнюю бровку.
«Аккуратненько поднял его. Скоро же Кубок мира по регби. Вот готовлюсь», – сказал Дзюба.
«Артем, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронировать местечко», – говорится в сообщении официального аккаунта федерации в твиттере.
Напомним, Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии.
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