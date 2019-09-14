«Луч» и «Нижний Новгород» завершили матч без голов В ФНЛ стартовал 13-й тур.

«Луч» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 13-го тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Таким образом, «Нижний Новгород» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей, а с учетом Кубка России – до шести. Более того, команда не пропускает в пяти играх подряд.

Главный судья матча Евгений Буланов из Саранска показал командам шесть желтых карточек.

Обе команды набрали по 17 очков и теперь располагаются на восьмом и девятом местах в турнирной таблице.

В 14-м туре 21 сентября «Нижний Новгород» примет «Авангард», а «Луч» сыграет в гостях с «Армавиром».

ФНЛ

13-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 0:0