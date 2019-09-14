Марселино Гарсия Тораль: Меня уволили из «Валенсии» из-за победы в Кубке Испании

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль высказался о причинах своей отставки.
«Я абсолютно убежден, что причиной этой ситуации стал Кубок Испании, – приводит Goal.com слова испанца. – Во время сезона мы получали прямые и косвенные сообщения о том, что нам не нужно побеждать в этом турнире. Болельщики хотели бороться за трофей, как и игроки. У них было твердая уверенность в этом. Тренерский штаб хотел бороться и победить в Кубке.
Мне не говорили, почему в клубе не хотят выиграть Кубок. Только то, что это второстепенный турнир, который может поставить под угрозу главную цель – попадание в Лигу чемпионов. Победа в Кубке стала причиной моей отставки».
Напомним, «Валенсия» объявила об отставке Марселино в среду. Новым главным тренером команды стал Альберт Селадес.
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