Марселино Гарсия Тораль: Меня уволили из «Валенсии» из-за победы в Кубке Испании В среду «Валенсия» отправила в отставку главного тренера.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль высказался о причинах своей отставки.

«Я абсолютно убежден, что причиной этой ситуации стал Кубок Испании, – приводит Goal.com слова испанца. – Во время сезона мы получали прямые и косвенные сообщения о том, что нам не нужно побеждать в этом турнире. Болельщики хотели бороться за трофей, как и игроки. У них было твердая уверенность в этом. Тренерский штаб хотел бороться и победить в Кубке.

Мне не говорили, почему в клубе не хотят выиграть Кубок. Только то, что это второстепенный турнир, который может поставить под угрозу главную цель – попадание в Лигу чемпионов. Победа в Кубке стала причиной моей отставки».

Напомним, «Валенсия» объявила об отставке Марселино в среду. Новым главным тренером команды стал Альберт Селадес.