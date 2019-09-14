Фанаты «ПСЖ» – Неймару: Ты неоднократно унижал наш клуб, у тебя больше нет права на ошибку Болельщики готовы простить бразильца.

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Этим летом форвард «ПСЖ» Неймар потребовал от руководства продать его в «Барселону». Чемпион Франции вел переговоры с каталонским клубом, но не смог договориться о сумме трансфера.

Фанаты «ПСЖ» остались недовольны поведением нападающего и выступили с открытым заявлением.

«Путь искупления будет долгим. У тебя больше нет права на ошибку. Ты неоднократно проявлял неуважение к нашему клубу и даже позволял себе унижать его», – приводит отрывок из заявления фанатов «ПСЖ» El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что фанаты французского клуба намерены бойкотировать матчи, если тренерский штаб будет выпускать на поле Неймара.