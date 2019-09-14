Фернандо Йерро: Головин – умненький футболист. Таким найдется место в Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро, работавший наставником мадридского «Реала», высоко оценил уровень Александра Головина.
«Умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдется место в Примере», – цитирует специалиста Sport24.ru.
23-летний Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. На данный момент в его активе 38 матчей, 4 гола и 4 голевых передачи.
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена Евгений Ловчев: Гончаренко умеет привести головы игроков ЦСКА в порядок Обозреватель «Советского спорта» сделал прогноз на ключевые матчи 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 11:00 Футбол Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена «Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения Ей было всего 29 лет и она любила футбол. 13.09.2019 13:30 Футбол Анисимов Вадим Подопечные Знарка точно били по воротам и… в табло «Спартак» переломил ход матча и одержал первую победу в родных стенах – 5:1. 12.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев