Фернандо Йерро: Головин – умненький футболист. Таким найдется место в Испании - Советский спорт
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14 сентября 2019 13:43ФутболГичунцев Артур

Фернандо Йерро: Головин – умненький футболист. Таким найдется место в Испании

На данный момент российский хавбек выступает в чемпионате Франции. Он защищает цвета «Монако».

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро, работавший наставником мадридского «Реала», высоко оценил уровень Александра Головина.

«Умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдется место в Примере», – цитирует специалиста Sport24.ru.

23-летний Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. На данный момент в его активе 38 матчей, 4 гола и 4 голевых передачи.

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