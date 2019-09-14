Брендан Роджерс: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два самых больших клуба в Англии

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс перед матчем пятого тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» высказался о переходе защитника Харри Магуайра, который летом стал игроком манкунианцев.
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два самых больших клуба в стране, – приводит Sky Sports слова североирландца. – Есть другие замечательные клубы, но эти два по мировым меркам превосходят все остальные.
Когда у игрока появляется возможность перейти в один из этих клубов, получить опыт игры под давлением и при повышенных ожиданиях – не стоить забывать и финансовую сторону, ты можешь удвоить свою зарплату – при таких условиях в возрасте Харри очень сложно отказаться».
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» пройдет 14 сентября на стадионе «Олд Траффорд». Начало – 17:00 (мск).
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