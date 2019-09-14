«Томь» и «Спартак-2» сыграли вничью в 13-м туре ФНЛ

Футболисты «Спартака-2» разошлись миром с игроками «Томи» в матче 13-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Первый мяч был забит на 15-й минуте, а его автором стал Максим Данилин, после чего «Томь» забила два мяча – отличились Максим Житнев и Павел Киреенко. Столичный клуб ушел от поражения на 70-й минуте. Команду спас Максим Глушенков.
«Спартак-2» набрал 16 очков и вышел на 11-е место в таблице. В активе «Томи» – 20 баллов и 6-я позиция.
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