«Томь» и «Спартак-2» сыграли вничью в 13-м туре ФНЛ Красно-белые прервали серию из трех поражений.

Футболисты «Спартака-2» разошлись миром с игроками «Томи» в матче 13-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый мяч был забит на 15-й минуте, а его автором стал Максим Данилин, после чего «Томь» забила два мяча – отличились Максим Житнев и Павел Киреенко. Столичный клуб ушел от поражения на 70-й минуте. Команду спас Максим Глушенков.

«Спартак-2» набрал 16 очков и вышел на 11-е место в таблице. В активе «Томи» – 20 баллов и 6-я позиция.