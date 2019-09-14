Дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Байер» Футболисты «Боруссии» обыграли «Байер» в домашнем матче 4-го тура бундеслиги со счетом 4:0.

В составе дортмундской команды голами отметились Пако Алькасер (28-я минута), Марко Ройс (50, 90) и Рафаэл Геррейру (83).

После этой игры «Боруссия» набрала девять очков и вышла в лидеры бундеслиги. «Байер», имея в активе семь очков, опустился на шестую строчку.

Добавим, что в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» 18 сентября дома сыграет против московского «Локомотива».