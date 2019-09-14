«Витесс» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив пять мячей от «ПСВ»

Все пять мячей в этом матче на счету нападающего Дониелла Малена (18-я, 36-я, 46-я, 83-я и 89-я минуты). Отметим, что четвертый и пятый мячи форвард забил с 11-метровой отметки.

После этой игры «ПСВ» набрал 13 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. «Витесс», для которого это поражение стало первым в чемпионате, с 11 очками занимает третье место.

В следующем туре «ПСВ» 22 сентября дома сыграет против «Аякса», а «Витесс» на своем поле днем ранее примет «Фортуну».

Чемпионат Голландии

6-й тур

«ПСВ» – «Витесс» – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мален (18), 2:0 – Мален (36), 3:0 – Мален (46), 4:0 – Мален (83, пен.), 5:0 – Мален (89, пен.).

«ПСВ»: Зут, Баумгартль, Думфрис, Виргевер, Боскальи, Ихаттарен (Митроглу, 71), Хендрикс, Бергвейн (Гакпо, 62), Росарио, Брума (Доан, 79), Мален.

«Витесс»: Пасвеер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Беро, Базур, Таннане, Линссен, Матавж (Бейтинк, 64), Грот (Дико, 58).

Предупреждение: Базур (73).