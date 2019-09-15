«Торпедо» Игнашевича первым в истории ФНЛ одержало восемь побед кряду Московское «Торпедо», обыграв «Краснодар-2» со счетом 2:1, установило рекорд Футбольной национальной лиги.

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Никто до этого не побеждал в восьми матчах подряд.

Победная серия черно-белых началась 4 августа с победы над «Армавиром». Далее были обыграны «Луч», «Авангард», «Текстильщик», «Енисей», «Ротор» и «Химки». Также «Торпедо» обыграло «Велес» в Кубке России.

Напомним, что клубом руководит рекордсмен сборной России Сергей Игнашевич, который провел за национальную команду больше всех матчей (127).