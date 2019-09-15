Матч «Лион» - «Зенит» обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лионом» и российским «Зенитом».

Загрузка... Игру обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогать будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетте. За систему VAR в этой игре будут отвечать Крейг Поусон и Крис Кавана. Напомним, что игра состоится 17 сентября.