Леонид Слуцкий о разгроме от ПСВ: Не ищу каких-либо оправданий Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча с ПСВ (0:5) в рамках 6-го тура чемпионата Голландии.

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«Мы сделали много подарков для ПСВ. Это замечательная команда, я говорил об этом еще до нашей игры. У них много классных футболистов. Но мы совершили много глупых ошибок. Очень много. В такой ситуации играть с ПСВ было тяжело. Нам удавалось создавать моменты до первого пропущенного мяча, довольно уверенно играли в защите. Не ищу каких-либо оправданий», - сказал Слуцкий, чьи слова цитирует Fox Sports.