Олег Кононов: Только победы могут оставить тренера в клубе Наставник «Спартака» Олег Кононов считает, что только победы могут оставить тренера в команде.

- Только победы могут оставить тренера в клубе. Каждое поражение приносит боль всем болельщикам «Спартака» и тренеру тоже. И я вчера сказал, что только благодаря победам я буду и дальше работать здесь и приносить пользу, - цитирует Кононова Sport24.ru.

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками рассказал, почему не увольняют главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Напомним, что в субботу, 14 сентября, «Спартак» в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2.

На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Добавим, что «Спартак» под руководством Кононова также не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:1, 1:2).