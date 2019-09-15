Олег Кононов: Только победы могут оставить тренера в клубе

- Только победы могут оставить тренера в клубе. Каждое поражение приносит боль всем болельщикам «Спартака» и тренеру тоже. И я вчера сказал, что только благодаря победам я буду и дальше работать здесь и приносить пользу, - цитирует Кононова Sport24.ru.
Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками рассказал, почему не увольняют главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Напомним, что в субботу, 14 сентября, «Спартак» в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2.
На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.
Добавим, что «Спартак» под руководством Кононова также не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:1, 1:2).
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:56 Фигурное катание Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:16 ММА Ващенко Сергей Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Нокаут от Парфенова за четверть часа. «Спартак» проиграл «Уралу» Красно-белые дома быстро открыли счет в поединке с уральцами, но затем пропустили два гола и снова уступили команде Дмитрия Парфенова. 14.09.2019 18:57 Футбол Мощенко Захар Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Одна возня и никакого творчества. Как ЦСКА выиграл у СКА Первое из шести армейских дерби в регулярном чемпионате осталось за москвичами 3:0. Лучший тренер КХЛ Игорь Никитин переиграл наставника сборной Алексея Кудашова. 13.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав