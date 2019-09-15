«Оренбург» - «Рубин» - 2:1. Голы Алвеша, Кулишева и Башкирова (видео) - Советский спорт
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15 сентября 2019 15:59ФутболВащенко Сергей

«Оренбург» - «Рубин» - 2:1. Голы Алвеша, Кулишева и Башкирова (видео)

Видео всех голов матча 9-го тура между «Оренбургом» и «Рубином».

«Оренбург» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Рикарду Алвеш, Артем Кулишев и Евгений Башкиров.

«Оренбург» - «Рубин» - 2:1 (0:0)

Голы: Алвеш, 49; Кулишев, 89 (с пенальти) - Башкиров, 53

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ 9-ГО ТУРА РПЛ

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