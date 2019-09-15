«Оренбург» - «Рубин» - 2:1. Голы Алвеша, Кулишева и Башкирова (видео) Видео всех голов матча 9-го тура между «Оренбургом» и «Рубином».

Новости СМИ2 «Оренбург» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Рикарду Алвеш, Артем Кулишев и Евгений Башкиров. «Оренбург» - «Рубин» - 2:1 (0:0) Голы: Алвеш, 49; Кулишев, 89 (с пенальти) - Башкиров, 53 ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ 9-ГО ТУРА РПЛ