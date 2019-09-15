«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте матча

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Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:1. В составе оренбургской команды голам отметились Рикарду Алвеш (49-я минута) и Артем Кулишев (890, пен.). У казанского клуба отличился Евгений Башкиров (53).

После этой победы «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин», имея в активе десять очков, расположился на десятом месте.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет против «Локомотива», а «Рубин» на выезде встретится с «Зенитом».