СПАЛ одержал волевую победу над «Лацио» Футболисты «Лацио» проиграли СПАЛу в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

В составе римского клуба голом отметился Чиро Иммобиле (17-я минута, пен.). У хозяев поля отличились Андреа Петанья (63) и Ясмин Куртич (90+2).

После этой игры «Лацио» с четырьмя очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. СПАЛ, одержав первую победу в сезоне, набрал 3 очка и поднялся на 14-ю строчку.