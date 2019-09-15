СПАЛ одержал волевую победу над «Лацио» - Советский спорт
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15 сентября 2019 18:14Футбол

СПАЛ одержал волевую победу над «Лацио»

Футболисты «Лацио» проиграли СПАЛу в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

В составе римского клуба голом отметился Чиро Иммобиле (17-я минута, пен.). У хозяев поля отличились Андреа Петанья (63) и Ясмин Куртич (90+2).

После этой игры «Лацио» с четырьмя очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. СПАЛ, одержав первую победу в сезоне, набрал 3 очка и поднялся на 14-ю строчку.

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