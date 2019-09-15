«Тамбов» - ЦСКА. Бистрович открыл счет в матче В воскресенье, 15 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске проходит матч 9-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и ЦСКА.

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На 84-й минуте хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович мощным ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет в матче.

Отметим, что Бистрович появился на поле на 84-й минуте встречи, заменив Ильзата Ахметова.

Напомним, что на 72-й минуте встречи с поля был удален полузащитник тамбовского клуба Валерий Чуперка. Ранее на 66-й минуте игры нападающий армейцев Федор Чалов не смог реализовать 11-метровый удар.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет 1:0 в пользу московского клуба.