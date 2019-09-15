Паулу Фонсека: С Мхитаряном «Рома» получила больше возможностей контролировать мяч

- Мы изменили несколько вещей этим вечером. Пеллегрини играл на позиции атакующего полузащитника. С Верету и Мхитаряном мы получили больше возможностей для контроля мяча. Сегодня все сыграли хорошо.
Я много говорил с Джеко во время предсезонной подготовки. Он очень важный игрок для «Ромы». Сегодня Эдин забил гол, мог бы забить больше, но он отличный нападающий, - цитирует португальского специалиста Sky Sport Italia.
Добавим, что после этой победы «Рома» набрала пять очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. В следующем туре команда Фонсеки в гостях сыграет против «Болоньи».
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