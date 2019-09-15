Паулу Фонсека: С Мхитаряном «Рома» получила больше возможностей контролировать мяч - Советский спорт
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15 сентября 2019 21:53Футбол

Паулу Фонсека: С Мхитаряном «Рома» получила больше возможностей контролировать мяч

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу команды в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (4:2).

- Мы изменили несколько вещей этим вечером. Пеллегрини играл на позиции атакующего полузащитника. С Верету и Мхитаряном мы получили больше возможностей для контроля мяча. Сегодня все сыграли хорошо.

Я много говорил с Джеко во время предсезонной подготовки. Он очень важный игрок для «Ромы». Сегодня Эдин забил гол, мог бы забить больше, но он отличный нападающий, - цитирует португальского специалиста Sky Sport Italia.

Добавим, что после этой победы «Рома» набрала пять очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. В следующем туре команда Фонсеки в гостях сыграет против «Болоньи».

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