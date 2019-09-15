«Реал» и «Барселона» присматриваются к Клоппу и ван Дейку Сразу два испанских клуба «Реал» и «Барселона» присматриваются к менеджеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и защитнику «мерсисайдцев» Вирджилу ван Дейку.

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Как сообщает AS, Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде переживают не лучшие времена в «Реале» и «Барселоне», а поэтому руководство обоих клубов рассматривает возможные альтернативы на скамейке запасных.

По информации издания, в сферу интересов испанских грандов попали центральный защитник и главный тренер победителей прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Отмечается, что в испанских клубах осознают, что переговоры с «Ливерпулем» в любом случае будут очень сложными, но это вряд ли их остановит.

Напомним, что ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» ван Дейк согласовал с «мерсисайдцами» условия нового соглашения. В то время как немецкий специалист, соглашение с которым рассчитано до 30 июня 2022 года, на время отложил переговоры о продлении контракта с английским клубом.