«Марсель» одержал волевую победу над «Монако», проигрывая по ходу встречи в два мяча Футболисты «Монако» проиграли «Марселю» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции со счетом 3:4.

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В составе хозяев поля голами отметились Виссам Бен-Йеддер (17-я и 26-я минуты) и Бальде Кейта (75). У гостей отличились Дарио Бенедетто (38, 66), Валер Жермен (41) и Димитри Пайет (61).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на матч в стартовом составе команды и провел на поле 69 минут, после чего был заменен на Кейта.

После этой победы «Марсель» набрал десять очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице лиги 1. «Монако», имея в активе два очка, занимает 19-е место.

В следующем туре «Монако» в гостях сыграет против «Реймса», а «Марсель» на своем поле встретится с «Монпелье».