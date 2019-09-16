Александр Головин: В рестораны не хожу, нет времени и сил Российский футболист покинул РПЛ летом 2018 года.

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Хавбек «Монако» Александр Головин рассказал о своей жизни во Франции.

«Не на все 100, но на 95% я освоился. Не в идеале знаю язык, наверное, только это. Языка хватает для жизни, но хочется, чтобы было в совершенстве. У меня учитель по английскому и французскому, я занимаюсь, бывает, по два раза в неделю. Получается, два раза английский, один раз французский, а на следующий день наоборот – два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но с закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы.

Я живу в Монако, за его пределами нельзя жить, если ты играешь в этом клубе. У нас Желсон по незнанию уехал жить во Францию, начал снимать квартиру, а Франция начинается через дорогу, но нам этого делать нельзя. Не знаю с чем это связано, возможно, с налогами.

На яхте я был один раз, и то снимался в форме клуба. В рестораны хожу, наверное, один, два раза максимум в неделю. У нас сейчас двухразовые тренировки, потому что игры раз в неделю, нет времени и сил. Кушаю на базе, дома, даже не гуляю», – цитирует Головина телеканал «Матч ТВ».

23-летний полузащитник перебрался в «Монако» из московского ЦСКА за 30 млн евро. За это время он провел 39 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.