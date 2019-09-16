Марко Джампаоло: Победа поможет «Милану» стать лучше «Милан» победил в гостях «Верону» в третьем туре серии A.

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в матче третьего тура серии A на «Стадио Маркантонио Бентегоди».

«Команда работает хорошо, обретает баланс, – приводит Football Italia слова Джампаоло. – Знаю, что есть как сильные, так и слабые стороны, но я работаю, чтобы игроки и команда росли.

У всех есть сильные и слабые стороны. Идеальных команд не существует. Мне понравились, с какими усилиями и страстью мы играли, а ошибки случаются.

Мы хорошо провели второй тайм, отнеслись к игре правильно и аккуратно. Сложно сломить команду, которая защищается десятью игроками в последней трети поля. «Верона» честно оборонялась, а мы постоянно оказывали давление. Нельзя сказать, что мы действовали идеально. Конечно, нам предстоит много работы, чтобы стать лучше. Но победа поможет в этом».

Отметим, что с 21-й минуты «Милан» стал играть в большинстве, после удаления поляка Мариуша Стемпиньски. Единственный гол на 68-й минуте с пенальти забил другой поляк – форвард «Милана» Кшиштоф Пентек.