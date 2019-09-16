«КАМАЗ» и «Спартак» сыграют в Набережных Челнах Матч пройдет 25 сентября.

Матч 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» пройдет 25 сентября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах, сообщает Sport24.ru.

«Матч состоится в Набережных Челнах, проблем не было, было взаимодействие по устранению неполадок, все», – сказал генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов.

Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен в другой город в связи с неготовностью полиции Набережных Челнов к обеспечению безопасности зрителей.

Отметим, что после десяти туров группы «Урал-Приволжье» «КАМАЗ» набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Добавим, что начало матча – 18:30 (мск).