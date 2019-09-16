«Зенит» отправился на матч с «Лионом» - Советский спорт
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16 сентября 2019 11:52ФутболЛипкин Антон

«Зенит» отправился на матч с «Лионом»

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем во Франции.

«Зенит» вылетел во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», сообщает официальный сайт клуба.

На понедельник у чемпионов России запланирована тренировка на «Групама Стэдиум», а перед этим главный тренер команды Сергей Семак и один из игроков ответят на вопросы журналистов. Начало пресс-конференции – 19:30 (мск).

Напомним, «Зенит» и «Лион» попали в группу G, где также сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

В своих предыдущих матчах в пятницу «Зенит» победил «Арсенал» (3:1), а «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» (2:2).

Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября на «Групама Стэдиум». Начало – 19:55 (мск).

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