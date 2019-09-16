«Зенит» отправился на матч с «Лионом»

«Зенит» вылетел во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», сообщает официальный сайт клуба.
На понедельник у чемпионов России запланирована тренировка на «Групама Стэдиум», а перед этим главный тренер команды Сергей Семак и один из игроков ответят на вопросы журналистов. Начало пресс-конференции – 19:30 (мск).
Напомним, «Зенит» и «Лион» попали в группу G, где также сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».
В своих предыдущих матчах в пятницу «Зенит» победил «Арсенал» (3:1), а «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» (2:2).
Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября на «Групама Стэдиум». Начало – 19:55 (мск).
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льду Капитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея. 15.09.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Когда на кону миллионы долларов… В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны. 12.09.2019 21:00 Хоккей Славин Виталий «Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себя Мактавиш переиграл Крикунова. 12.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай