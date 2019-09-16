УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы Обе игры пройдут 19 сентября.

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Матч группового этапа Лиги Европы «Базель» – «Краснодар» обслужит финская бригада арбитров во главе с Маттиасом Гестраниусом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр – Вилле Невалайнен. Напомним, встреча стартует в 19:55 мск.

В другом матче сыграют болгарский «Лудогорец» и московский ЦСКА. Этот поединок рассудит боснийская бригада арбитров. Главным рефери назначен Ирфан Пельто. Его ассистенты – Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо. Четвертый арбитр – Адмир Шехович. Этот поединок стартует в 22.00 мск.