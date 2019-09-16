Польский арбитр Рачковски назначен на матч «Байер» – «Локомотив» Рачковски трижды судил российские команды.

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Главным арбитром матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Локомотив» назначен Павел Рачковски из Польши, сообщает официальный сайт УЕФА.

В его бригаду также вошли ассистенты Михал Обукович и Радослав Сейка, четвертый арбитр Томаш Мусял, видеопомощник Павел Гиль, а также ассистент видеопомощника Бартош Франковски.

Ранее Рачковски работал на трех матчах с участием российских команд: 22 февраля 2017 года в 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» (1:1), 13 февраля 2018 года на этой же стадии турнира «Црвена Звезда» – ЦСКА (0:0) и 14 октября 2018 года в Лиге наций Россия – Турция (2:0).

Напомним, матч «Байер» – «Локомотив» пройдет 18 сентября на «БайАрене» в Леверкузене. Начало – 22:00 (мск).