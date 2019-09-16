«Оренбург» вновь отказал Каррере Итальянец предложил свои услуги клубу РПЛ.

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера во время своего пребывания в Москве предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ, сообщает «Чемпионат.com».

На прошлой неделе 55-летний итальянец посетил Москву для участия в церемонии вручения наград Football Heroes.

Каррера остается без работы с октября прошлого года, когда был отправлен в отставку из «Спартака». Ранее он уже контактировал с «Оренбургом» о возможности возглавить команду.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Добавим, что в воскресенье «Оренбург» под руководством Владимира Федотова победил «Рубин» (2:1) и с восемью очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице.