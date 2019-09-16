Александр Головин: Во Франции не встречал такого, чтобы мне было легко прокинуть кого-то и оббежать Бывший полузащитник ЦСКА играет за «Монако» с июля прошлого года.

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил лигу 1 с премьер-лигой.

«Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но здесь я не встречал такого, чтобы мне было легко, например, взять кого-то прокинуть, оббежать, – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Такое проходило с каждой командой у нас, а во Франции я не могу этого сделать почти ни с одним защитником. С центральным, может быть, да, но крайние защитники не медленнее меня, а даже быстрее, это 100 процентов».

Напомним, Головин перешел в «Монако» в июле прошлого года из ЦСКА. С тех пор он сыграл за команду в 39 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

В воскресенье «Монако» потерпел поражение от «Марселя» (3:4) в четвертом туре лиги 1 и занимает в турнире предпоследнее место. Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел на поле 69 минут.