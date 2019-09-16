Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» буквально дарит голы сопернику - Советский спорт
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16 сентября 2019 16:51ФутболЛипкин Антон

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» буквально дарит голы сопернику

Габонец оформил дубль в ворота «Уотфорда», но «Арсенал» не удержал победу.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о ничьей с «Уотфордом» (2:2) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе «Викарэдж Роуд».

30-летний габонец оформил дубль в первом тайме, однако ошибки в обороне после перерыва не позволили «канонирам» удержать победный счет.

«Конечно, мы не ожидали такого камбека, – приводит Goal.com слова Обамеянга. – Мы понимали, что они постараются отыграться и сыграют с таким настроем, который они и показали во втором тайме.

К сожалению, нам не удалось справиться с ними. Такое ощущение, что мы буквально дарим голы сопернику. Мы должны исправиться в этом отношении.

Я не хочу никого обвинять. Ведь можно сказать и в отношении нас, атакующих игроков, что мы могли бы снять все вопросы, забив третий гол. Так что не собираюсь говорить, что это чья-то конкретная вина. Но стыдно пропускать такие голы.

Думаю, отсутствие Александра Ляказетта сказывается на нас. Мы знаем, что он здорово помогает в таких матчах».

В пяти матчах «канониры» набрали восемь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Теперь 19 сентября «Арсенал» сыграет в гостях с «Айнтрахтом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Следующим соперником команды в премьер-лиге станет «Астон Вилла».

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