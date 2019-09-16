«Динамо» и «Уфа» мячей не забили В матче девятого тура российской премьер-лиги «Динамо» в Москве сыграло вничью с «Уфой» – 0:0.

Новости СМИ2 В концовке первого тайма поле из-за травмы покинул форвард хозяев Клинтон Нжи. «Динамо» с десятью очками занимает 11-е место. В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Сочи». У «Уфы» – 11 очков и девятое место. В следующем туре уфимцы примут дома «Спартак». РПЛ

Девятый тур «Динамо» (Москва) – «Уфа» – 0:0 «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаозинью (Грулев, 70), Нжи (Шиманьски, 45+1), Игбун. «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Йокич (Терентьев, 84), Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73). Предупреждения: Евгеньев, 77 – Аликин, 25; Сухов, 71.