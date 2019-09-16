«Ростов» – «Ахмат». Хозяева забили после удаления Швеца (видео) «Ростов» – «Ахмат» – 2:1.

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В матче девятого тура премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» забит третий мяч.

Его автором на 65-й минуте стал полузащитник хозяев Матиас Норманн. За три минуты до этого был удален полузащитник гостей Антон Швец.

Счет стал 2:1.