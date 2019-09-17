Источник: Аллегри отказал «Монако» Специалист нацелился на Париж.

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Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение «Монако», сообщает RMC.

Считается, что итальянец ждет увольнения Томаса Тухеля из «ПСЖ».

«Монако» после пяти туров с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что «Монако» может пригласить экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.