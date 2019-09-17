Вячеслав Колосков: Возвращение Кокорина и Мамаева возможно

Футболисты почти год провели в заключении.
– Они провели без профессионального футбола почти год, но у меня нет сомнений, что оба продолжат играть в клубах премьер-лиги. Другое дело – смогут ли они вернуться на тот уровень, чтобы вновь вызываться в национальную сборную. Если вернуться на топ-уровень будет главной целью их жизни и они станут тренироваться на пределе своих возможностей, то все возможно.
Практика советского футбола показывает, что профессиональные спортсмены выходили из мест лишения свободы и потом вновь «феерили». Я говорю про Эдуарда Стрельцова и Юрия Севидова. И у них была гораздо более длительная отсидка, чем у Кокорина и Мамаева. Я был свидетелем этого, так что смело могу сказать: возвращение возможно, – приводят слова Колоскова «Известия».
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