Вячеслав Колосков: Возвращение Кокорина и Мамаева возможно Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у Александра Кокорина и Павла Мамаева есть все шансы вернуться на прошлый уровень.

Футболисты почти год провели в заключении.

– Они провели без профессионального футбола почти год, но у меня нет сомнений, что оба продолжат играть в клубах премьер-лиги. Другое дело – смогут ли они вернуться на тот уровень, чтобы вновь вызываться в национальную сборную. Если вернуться на топ-уровень будет главной целью их жизни и они станут тренироваться на пределе своих возможностей, то все возможно.

Практика советского футбола показывает, что профессиональные спортсмены выходили из мест лишения свободы и потом вновь «феерили». Я говорю про Эдуарда Стрельцова и Юрия Севидова. И у них была гораздо более длительная отсидка, чем у Кокорина и Мамаева. Я был свидетелем этого, так что смело могу сказать: возвращение возможно, – приводят слова Колоскова «Известия».