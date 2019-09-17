Юрий Васильков: Через три-четыре месяца Кокорин и Мамаев смогут вернуть былую форму

Последние 11 месяцев футболисты провели в местах лишения России.
– Важно, что им есть куда идти, половина клубов РПЛ готовит им предложения. На этот «товар» есть спрос, и большой. В первую очередь футболистам важно подготовить мышечный аппарат, за это время в организме произошли значительные изменения. Думаю, что уже через три-четыре месяца они смогут вернуть былую форму и выходить в играх чемпионата России весной 2020 года. Как говорится, мастерство не пропьешь. К тому же они довольно молоды: Кокорину нет даже 30. Плюс психологически они на подъеме. Они вышли на свободу – это большой стимул работать и показать себя с лучшей стороны, – приводят слова Василькова «Известия».
Напомним, что контракты футболистов истекли 1 июля 2019 года.
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