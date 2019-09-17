Чемпион мира: У «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона»

Чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Венсан Кандела не исключил победу «Зенита» над «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов.
– У «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона». Думаю, что это будет очень открытый матч. Чемпионат Франции идет уже месяц, поэтому команда хорошо готова физически. Но мне кажется, «Зенит» сейчас на том уровне, что может превзойти соперника, – цитируют Канделу «Известия».
Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября во Франции.
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