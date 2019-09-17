Адвокат: Кокорин вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом»

Форвард Александр Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», сообщил журналистам адвокат Юрий Падалко.
«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с «Зенитом», – приводит «Р-Спорт» Падалко.
Напомним, во вторник утром Кокорин и Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Добавим, что Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Его предыдущий контракт истек минувшим летом.
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