Адвокат: Кокорин вчера заключил трудовое соглашение с «Зенитом» Предыдущий контракт форварда истек минувшим летом.

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Форвард Александр Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», сообщил журналистам адвокат Юрий Падалко.

«У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар», у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с «Зенитом», – приводит «Р-Спорт» Падалко.

Напомним, во вторник утром Кокорин и Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Добавим, что Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Его предыдущий контракт истек минувшим летом.