Джордан Хендерсон: Мы хорошо начали сезон, но можем стать еще лучше «Ливерпуль» сыграет с «Наполи» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал предстоящий матч с «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Слишком рано говорить, что мы фавориты, – приводит слова 29-летнего капитана «красных» официальный сайт УЕФА. – Мы хорошо начали сезон, но можем стать еще лучше. Постараемся взять как можно более удачный старт.

Мы всегда стремимся к большему и хотим совершенствоваться. Предыдущий сезон уже в прошлом, если сумеем повторить – будет здорово, однако мы способны играть еще лучше. Надо попытаться выиграть все. Мы хотим побеждать в каждом матче».

Напомним, матч «Наполи» – «Ливерпуль» пройдет 17 сентября на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало – 22:00 (мск).

Добавим, что в премьер-лиге «Ливерпуль» одержал пять побед в пяти матчах.