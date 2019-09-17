Фрэнк Лэмпард: В Лиге чемпионов тебе на раз-два могут создать проблемы

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем Лиги чемпионов с «Валенсией» высказался о настрое команды.
«Высочайший уровень игроков в Лиге чемпионов и другой стиль игры иногда может стать неожиданностью, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Есть команды, которые фантастически действуют на контратаках и могут на раз-два создать тебе проблемы, когда ты чувствуешь, что все под контролем, так что концентрация будет основным моментом, на который я сделаю акцент».
Напомним, предстоящая игра станет дебютной для Лэмпарда в Лиге чемпионов в качестве тренера.
Матч «Челси» – «Валенсия» пройдет 17 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – 22:00 (мск).
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