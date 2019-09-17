«Сочи» не рассматривает вариант приглашения Кокорина Форвард «Зенита» вышел из колонии по УДО.

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не планирует приглашать форварда Александра Кокорина.

«Мы не рассматриваем этот вариант, трансферное окно закрыто», – приводит News.ru слова Рубашко.

Напомним, во вторник утром Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО.

В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. А 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Добавим, что адвокат Кокорина Юрий Падалко сообщил, что игрок уже подписал новый контракт с «Зенитом».