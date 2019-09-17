«Сочи» не рассматривает вариант приглашения Кокорина - Советский спорт
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17 сентября 2019 12:18ФутболЛипкин Антон

«Сочи» не рассматривает вариант приглашения Кокорина

Форвард «Зенита» вышел из колонии по УДО.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не планирует приглашать форварда Александра Кокорина.

«Мы не рассматриваем этот вариант, трансферное окно закрыто», – приводит News.ru слова Рубашко.

Напомним, во вторник утром Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО.

В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. А 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Добавим, что адвокат Кокорина Юрий Падалко сообщил, что игрок уже подписал новый контракт с «Зенитом».

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