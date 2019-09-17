Игроки «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию в знак протеста против отставки Марселино Перед матчем с «Челси» на вопросы отвечал только новый главный тренер Альберт Селадес.

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Игроки «Валенсии» не пришли на пресс-конференцию перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» в знак протеста против отставки главного тренера Марселино Гарсии Тораль, сообщает Marca.

На вопросы журналистов перед игрой отвечал только новый главный тренер Альберт Селадес.

Ранее игроки «Валенсии» отказались от общения с журналистами после матча четвертого тура примеры с «Барселоной» (2:5) на «Камп Ноу» по той же причине.

Отметим, что Марселино был отправлен в отставку на прошлой неделе из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом.

Матч «Челси» – «Валенсия» пройдет 17 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – 22:00 (мск).