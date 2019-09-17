Люсьен Фавр: Нужно быть готовым к любым поворотам и не выпадать из игры «Боруссия» сыграет дома с «Барселоной».

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Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Люсьен Фавр высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Надо удерживать концентрацию 95 минут матча, – сказал швейцарец, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. – Надо играть собранно и смело идти в атаку. Нужно быть готовым к любым поворотам и не выпадать из игры.

Подождем тренировки, чтобы понять, готов ли (Лукаш) Пишчек. Нико Шульц не сыграет».

Напомним, матч «Боруссия» – «Барселона» пройдет 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск). Также в группе F «Интер» примет «Славию».