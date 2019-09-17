Бруну Лаже: «РБ Лейпциг» – непростой соперник, но это же можно сказать и о «Бенфике» «Бенфика» примет «РБ Лейпциг» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже рассказал об ожиданиях перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Мы ждем очень напряженного матча, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – «РБ Лейпциг» лидирует в бундеслиге, прошлый сезон у них также получился великолепным. Это непростой соперник, но это же можно сказать и о нас. Мы хотим показать хорошую игру и одержать победу.

Все очки важны, наша цель – выйти на игру и постараться выиграть. Соперник силен, но они знают, что и мы сильная и опасная команда с другим стилем игры, сильными игроками, которые создают голевые моменты. Мы настраиваемся на победу».

Напомним, матч «Бенфика» – «РБ Лейпциг» пройдет 17 сентября на «Эштадиу да Луш». Начало игры – 22:00 (мск). Добавим, в группе G также сыграют «Лион» и «Зенит».