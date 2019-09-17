Альберт Селадес: Атмосфера в «Валенсии» очень хорошая «Валенсия» сыграет в «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Загрузка...

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес высказался о ситуации в команде перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Атмосфера в команде очень хорошая, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Мы стартуем в лучшем клубном турнире в Европе. И это является достаточной мотивацией для игроков, чтобы выложиться по максимуму. Они хотят играть, почувствовать атмосферу и оказаться в стартовом составе. Никто не хочет остаться в стороне, и это для меня самое главное.

У «Челси» отличная команда с фантастическими игроками в составе. Это большой, но в то же время и захватывающий вызов. Мы понимаем, что они могут создать нам серьезные трудности. Мы постараемся подготовиться к игре наилучшим способом и добиться результата».

Отметим, что ни один из игроков «Валенсии» не пришел на пресс-конференцию в знак протеста против отставки предыдущего главного тренера.

Матч «Челси» – «Валенсия» пройдет 17 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – 22:00 (мск).