Антонио Конте: Рим строился не один день, так что мы должны проявить терпение

- Важно не витать в облаках. Энтузиазм не должен диктоваться результатами, только тяжелой работой. Рим строился не один день, так что мы должны проявить терпение.
У «Славии» быстрые фланги, эта команда умеет играть в обороне. Они пропустили всего два мяча, а забили 17. «Интер» должен показать свой лучший футбол, это не будет легкой прогулкой, - цитирует Конте пресс-служба УЕФА.
Напомним, что «Интер» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет на своем поле против «Славии». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 19:55 по московскому времени.
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